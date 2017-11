La Sinfonia vous offre un Noël symphonique avec Bruno Pelletier

La grande visite se poursuit à la Sinfonia de Lanaudière alors que l’orchestre accueille Bruno Pelletier comme cadeau de Noël pour deux grands concerts symphoniques le 17 décembre 14h à l’église de L’Assomption et le 21 décembre 20h au Centre culturel de Joliette.



Un Noël à grand déploiement cette année au programme de la Sinfonia de Lanaudière avec 50 musiciens et l’une des plus belles voix du Québec. Retrouvez les magnifiques arrangements de son disque de Noël enregistré avec l’Orchestre symphonique de Montréal dans l’acoustique magnifique de l’Église de L’Assomption et au Centre culturel de Joliette.



Grande tradition du temps des Fêtes et moment idéal de réjouissance et d’évasion nostalgique, le concert de Noël de l’orchestre propose une rencontre inspirante avec Bruno Pelletier. Quelquesuns des plus beaux classiques de Noël, mais aussi quelques bijoux de son répertoire célébrant ce moment de paix et de réjouissances.



«Bruno Pelletier a vraiment un charisme et une voix désarmante, affirme le chef d’orchestre Stéphane Laforest. C’est vraiment un cadeau que de faire des concerts de Noël avec lui, la magie opère!». Soutenu par un orchestre en contrôle et des arrangements subliment, l’esprit de Noël vous attend. À noter que le concert de l’Assomption sera à l’église et non pas au Théâtre HectorCharland comme d’habitude, même si les billets sont en vente via la billetterie du théâtre. De plus, l’admission est générale, donc premier arrivé, premier assis!