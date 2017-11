Place à la première édition de la Fête de Noël de Saint-Gabriel!

La Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon sont heureuses d’inviter tous les enfants de Saint-Gabriel à la première édition de la Fête de Noël de Saint-Gabriel, le samedi 9 décembre prochain à compter de 15 h dans le stationnement du Centre sportif et culturel de Brandon.



Les activités débuteront à 15 h avec du chocolat chaud gratuit et un réconfortant feu dans l’immense foyer extérieur, le tout agrémenté de musique d’ambiance.



À 15 h 30, place à la chorale de l’École des Grands-Vents qui nous interprétera quelques classiques de Noël sur la scène de La Roulotte de Paul Buissonneau.



Vers 16 h, les lutins du Père Noël feront leur apparition pour le plaisir des petits et des grands afin d’animer la foule et de remettre un cadeau aux 175 premiers enfants de Saint-Gabriel présents.



Fait à noter, il n’est pas nécessaire d’inscrire son enfant à l’activité. Le Père Noël, bien qu’il ne puisse malheureusement pas être à l’événement, a prévu un cadeau pour chacun des 175 premiers enfants de Saint-Gabriel.



Enfin, à 17 h, place à l’illumination du sapin, un moment magique rempli d’émotions qui nous rappelle que le temps des fêtes est à nos portes. La fin des activités est prévue pour 18 h.



La Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon profitent de l’occasion pour suggérer aux familles d’arriver plus tôt et d’aller faire un saut au marché de Noël, une initiative des Amis de la terre de Brandon, qui se déroule quant à lui les 9 et 10 décembre prochains dans la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.