Le retour de Daniel Bélanger

Le vendredi 15 décembre prochain, l’auteur-compositeurinterprète Daniel Bélanger foulera les planches de la Salle Rolland-Brunelle pour sa tournée Paloma!



Accompagné de musiciens chevronnés, l’artiste vous promet tous les titres de son dernier album, Paloma. Cet album lui a d’ailleurs permis d’être en nomination dans onze catégories au Gala ADISQ 2017 et de décrocher le Félix de l’Album de l'année Pop ainsi que celui du Spectacle de l'année - Auteur-compositeurinterprète. En plus des chansons de Paloma, vous aurez le plaisir d’entendre ses plus grands classiques qu’il a cumulés tout au long de sa foisonnante carrière.

En 1992, Daniel Bélanger a lancé une petite bombe dans l’univers musical québécois : Les insomniaques s’amusent. Un opus qui a non seulement séduit le public, mais également la critique.

Le chanteur venait de marquer le Québec. En plus de ses 10 albums, l’auteur-compositeur-interprète a également effectué quelques incursions dans le milieu littéraire, soit en 2000 pour son recueil de 150 historiettes, Erreur d’impression, et ensuite en 2011 avec AutoStop, un roman-chanson. Il a aussi créé de la musique pour des films tels que Dernier souffle (2000) et L’Audition (2006). Tout au long de sa carrière, Daniel Bélanger a reçu plusieurs nominations et il a remporté de nombreux prix, dont 22 Félix.



