6 à 8 avec LAVABO au CRAPO

Le vendredi 1er décembre, le CRAPO présente un 6 à 8 avec le duo LAVABO. Septique Desfossés et Artésien Dupuis, deux sympathiques entrepreneurs plombiers présentent, en musique folk et chanson rafraichissantes, un regard social plutôt commun mais ô combien divertissant.

À travers leurs personnages simplistes ils présentent les comportements humains dans leurs aspects des plus quotidien avec des titres évocateurs tel que : « La Reine du Karaoké », « Me mycell and Iphone » ou « Valentin le Ramoneur ». Leur seul but étant d’offrir un décrochage absolu. Septique Desfossés est interprété par Jeannot Bournival à la voix rugueuse, basse, banjo et percussions. (Réalisateur et arrangeur des albums de Fred Pellerin, compositeur pour la télévision)

Artésien Dupuis est interprété par Pascal ‘’Per’’ Veillette à la voix nasillarde, harmonica, guitare et podorythmie. (membre des Tireux de roches, D’Harmo, Antonio, etc.)

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.