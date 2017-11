6 à 8 avec Guy Brière au CRAPO

Le vendredi 24 novembre, le CRAPO présente un 6 à 8 avec l'auteur-compositeur-interprète Guy Brière. C’est par sa poésie colorée et teintée d’humour que Guy Brière se démarque. Son écriture riche, imagée est rehaussée des arrangements musicaux accrocheurs et tout à fait sublimes. Son œuvre toute entière vous transportera sur des sentiers tracés d’une grande finesse. Ses deux premiers albums, Traces et Contrastes et Heille mais là! témoignent de l’ampleur de son talent et de sa détermination à faire sa place en tant qu’auteur, compositeur et interprète québécois, lui méritant ainsi divers prix et mentions depuis le début de sa carrière.

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.