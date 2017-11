Philippe Laprise et Patrick Groulx en spectacle à Saint-Gabriel !

En collaboration avec le Centre culturel de Joliette, la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel et les Restaurants Benny du Nord de Lanaudière, la Ville de Saint-Gabriel est heureuse de présenter 2 spectacles en rodage, soit Philippe Laprise le samedi 10 février 2018, 20 h, et Patrick Groulx, le jeudi 1er mars 2018, 20 h, dans la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.

« On me demande souvent ce qui se passe entre deux shows. Eh bien, je vous propose L’entre-deux. Vous assisterez à un beau gros délire sans prétention, interactif et hyperactif! LOL!!! Un genre de laboratoire, duquel va émerger un numéro de gala ou le début d’un troisième « one man show »! Qui sait? Ca va être simple. Juste moi. Et vous... Et quelques petites surprises! », mentionne Philippe Laprise dans son document de promotion.



De son côté, c’est avec tout le sérieux qu’on lui connait que Patrick Groulx nous revient le temps d’une soirée pour offrir 75 minutes de nouveau matériel en rodage. Retrouvez-le plus en forme que jamais!



Les billets, au coût de 35 $ pour chacun des deux spectacles (taxes et frais de services inclus) sont en vente à ce jeudi 16 novembre à compter de 10 h.