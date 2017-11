Veillée de la Sainte-Catherine : atelier de câll et soirée dansante à Rawdon

L’organisme Les Petits Pas Jacadiens annonce la tenue prochaine d’une soirée rassembleuse qui saura plaire à toutes les générations : une veillée de danse pour la fête de la Sainte-Catherine. Le samedi 25 novembre prochain, la population est invitée à célébrer les Catherinettes de ce monde, en festoyant selon les traditions québécoises, à la grande salle de la plage municipale de Rawdon (3304, 8e avenue) dès 19 h 30.

L'atelier de câll se déroulera de 15 h à 17 h au même endroit que la veillée. Le câlleur Philippe Jetté vous permettra d'apprendre les rudiments de ce savoir-faire et savoir-dire traditionnel pour égayer vos soirées entre amis ou en famille et ainsi promouvoir la pratique de la danse traditionnelle dans votre milieu de vie. Préparez votre fête du jour de l’An !

La veillée sera animée par le violoneux David Simard (Cirque Alphonse) et le câlleur Philippe Jetté. Lors de cette soirée, les apprentis câlleurs auront la chance de mettre en application leurs nouvelles habiletés de meneur de danse. Ils pourront compter aussi sur la supervision de leur mentor.

Les billets pour l'atelier de câll, incluant la soirée de danse, sont en vente au coût de 20 $ pour les membres de Les Petits Pas Jacadiens (30 $ pour les non membres). Les coûts de la veillée de danse sont de 10 $ pour les membres (15 $ pour les non membres). Vous pouvez devenir membre de l’organisme gratuitement sur place ou en ligne.

Découvrez la programmation 2017-2018 d’ateliers de câll et de veillées de danse.

Information, réservation ou adhésion : www.lespetitspasjacadiens.com ou 450 839-7527.

Rappelons que Les Petits Pas Jacadiens offrent leurs services pour la tenue de veillées de danse, d’ateliers de danse et de câll, d’accompagnement et de services-conseils. Contactez-les pour plus de détails.