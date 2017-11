BANDIDAS en spectacle au CRAPO

Le samedi 18 novembre à 20h, le CRAPO présente le groupe BANDIDAS, une rencontre explosive entre Bïa et Mamselle Ruiz au coeur de la musicalité latine, dans un spectacle poétique et sensuel. Mariant leurs voix et leurs coups de coeur, les deux Bandidas livrent avec passion un répertoire de merveilles du Sud, avec des classiques tels La Llorona et Cucurrucucu Paloma ainsi que des compositions de chacune. Sublimées par le violoncelle et la présence lumineuse de Sheila Hannigan, Las Bandidas feront un hold-up sur votre coeur! ARRIBA!

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.