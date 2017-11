CINÉ-BLABLA présente DJANGO au CRAPO

Le mercredi 15 novembre à 19h15 au CRAPO, Ciné-BLABLA présente le film "Django" du réalisateur français Étienne Comar. Jean Reinhardt, dit Django, est un guitariste français tsigane très en vogue à Paris. Jouant du jazz comme personne, il ne cesse d’éblouir son public alors que son talent est de plus en plus reconnu à travers l’Europe, à tel point que même la propagande allemande désire l’avoir à son service pour une tournée de concerts à Berlin. Refusant de jouer pour eux, Django n’a d’autres choix que de tenter de fuir en Suisse avec ses proches. La France étant en pleine occupation allemande, l’affaire n’est pas simple et leur tentative tournera rapidement au cauchemar. Seule la musique sera la planche de salut du guitariste.

L'entrée est de 7$. Infos au 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca