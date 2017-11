5 à 7 pour le lancement du recueil de poésie "Bruits" de Marco Geoffroy

Le poète lanaudois Marco Geoffroy, lance « Bruits », son tout nouveau recueil de poésie lors d'un 5 à 7 le jeudi 9 novembre au CRAPO. Vous êtes invités à rencontrer le poète, sa poésie, et découvrir son plus récent recueil, ainsi que les précédents, dans le cadre cet événement convivial et informel. En plus d’échanger avec vous, Marco présentera également quelques lectures.



« BRUITS est une invitation à déambuler dans un territoire foisonnant où se mêlent, dans un combat à finir, les plus déshumanisantes violences et les passions les plus charnelles. Dureté et douceur s’y heurtent jusqu’à faire jaillir la lumière. » Voici comment l’éditeur; Les Écrits des Forges, décrit le dernier recueil de Marco Geoffroy.

L'entrée est gratuite. Infos 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.