La bibliothèque Jacqueline-Plante de Saint-Thomas dévoile son nouveau visage

C’est dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques que Saint-Thomas a dévoilé le nouveau visage de la bibliothèque Jacqueline-Plante. Ayant le désir de créer et d’accroitre les habitudes de lecture chez les enfants dès leur plus jeune âge, la Municipalité a engagé des sommes et du temps afin de redonner cette nouvelle image à sa bibliothèque.

« Nous souhaitions maximiser les services offerts à la bibliothèque pour nos abonnés, mais plus particulièrement les jeunes afin de capter leur intérêt pour la lecture, et ce en offrant une ambiance chaleureuse et amicale et une variété de livres qui donne le goût d’y revenir ». Marc Corriveau, Maire de Saint-Thomas

Sur le contenant et sur le contenu

Rien n’est laissé au hasard, nouvelles couleurs, réaménagement des espaces et des rayons, nouveaux présentoirs de nouveautés et plus d’affichage. Pour un lieu plus vivant et plus accueillant, une artiste citoyenne de Saint-Thomas a peint une magnifique fresque murale. Cette fresque représente plusieurs domaines éducatifs entre autre l’astronomie, les sciences, la géographie, les arts, les langues et bien d’autres encore. Elle fut dévoilée lors de la conférence de presse.

Le contenu n’est pas demeuré vain. La bibliothèque a augmenté sa collection de livres jeunesse et met dorénavant à la disposition des jeunes un inventaire de livres stimulants et intéressants afin de capter leur intérêt. Ces nouvelles acquisitions ont été rendues possible grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins de D’Autray.

«À travers une multitude d’initiatives réalisées la semaine dernière dans le cadre de la Semaine de la coopération, les dirigeants et employés du Mouvement Desjardins ont réitéré leur engagement en faveur de la réussite des jeunes, et ce partout au Québec. Près de chez nous, notre caisse a choisi de les soutenir directement en remettant notamment 20 000$ en bourses d’études et en appuyant la réalisation de projets concrets comme ceux-ci. Bien que le bilan s’améliore ces dernières années, le taux de décrochage scolaire demeure problématique au Québec. Selon les données du ministère de l’Éducation, le taux annuel de sortie du système scolaire, sans qualification ni diplôme, était de 14,1 % pour l’année 2013-2014, soit 11 % pour les filles et 17,4 % pour les garçons. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à soutenir la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Et c’est grâce à des initiatives comme celles de la Municipalité que nous pourrons collectivement faire une différence pour nos jeunes » Manon Servant, présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de D’Autray.

Plus d’animations

Afin de stimuler l’imagination et la créativité chez les enfants, elle offre dorénavant diverses animations : dégustation de livres, rencontres d’auteur, périodes de lecture pour le camp de jour, heures du conte, Petits Bonheurs de Lanaudière, tente à lire. Les citoyens peuvent également emprunter des Boîtes à thème qui ont pour but de stimuler le langage des tout-petits par des jeux simples et diversifiés. Et bientôt, ils pourront utiliser les Croques-Livre, des boîtes de partage de livres dans les parcs. Ces deux derniers projets ont été soutenus par CAJOL, Comité d’Action Jeunesse Joliette. La bibliothèque Jacqueline-Plante est donc de plus en plus vivante.

Services à venir de votre bibliothèque

Dès le printemps 2018, deux Croque-livres seront installés dans les parcs de la Municipalité. Et d’ici quelques semaines, les abonnées pourront utiliser la nouvelle chute à livre.

Mission accomplie

Depuis cet automne, la bibliothèque reçoit la visite de certaines classes (presque toutes) de l’école primaire des Brise-Vent en plus de la participation de certaines garderies en milieu familial.

« Je suis fière d’avoir accompli ma mission. Maintenant, nous avons neuf classes qui viennent régulièrement à la bibliothèque. Ce qui représente 199 élèves. Il y a possibilité que d’autres classes se joignent à eux janvier prochain ». Gisèle Bonin, coordonnatrice

Le conseil municipal est fier d’avoir soutenu financièrement ce projet et tient à remercier ses partenaires : Caisse Populaire Desjardins de D’Autray, CAJOL et CRSBP dans la réalisation de ce projet favorisant le goût pour la lecture aux jeunes de Saint-Thomas. La Municipalité invite les citoyens à utiliser davantage les services offerts.