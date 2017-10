MAZ en spectacle au CRAPO

Le samedi 4 novembre à 20h, le groupe MAZ est de retour sur les planches du CRAPO. Fort des 13 nominations de Télescope et de Chasse-Galerie, MAZ lance en 2017 son troisième album intitulé ID. À la rencontre du trad, du jazz et de l’électro, le groupe montréalais jongle avec création et tradition.

Ses ID se chantent et se dansent — elles parlent au cœur et au corps, sans en perdre la tête ! En spectacle, MAZ propose un voyage musical enlevant dans un univers sonore inédit, où chansons et pièces instrumentales renouent avec la mémoire musicale du Québec tout en ouvrant de nouvelles perspectives. Ainsi, claviers et guitare électrique y côtoient violon, banjo, contrebasse et voix sur des rythmes endiablés de pieds et d’électro.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.