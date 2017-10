Trois nouvelles majeures pour Guilbo

L’artiste-peintre Guilbo souhaite annoncer trois grandes nouvelles qui auront un impact majeur quant au développement de sa carrière. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’il partage ces éléments qui représentent un tournant majeur, une pierre angulaire, dans son cheminement professionnel et créatif.

Lauréat d’un prix GemlucArt 2017 à Monaco

C’est le cœur léger que Guilbo est revenu au Québec d’un périple inoubliable à Monaco, les mains tenant le prix spécial du public reçu lors de l’édition 2017 du GemlucArt, l’événement grandiose au cours duquel l’artiste a représenté le Canada, du 9 au 20 octobre dernier, avec son œuvre intitulée Fiesta. Cette récompense représente un bel hommage à la créativité de Guilbo.

Signature d’un contrat de gérance avec 4 de Trèfle productions

En second lieu, l’artiste-peintre Guilbo est heureux d’annoncer qu’il a récemment procédé à la signature d’un contrat de gérance et de production avec l’agence 4 de Trèfle productions, dirigée par Isabelle Viviers. L’agence compte parmi ses artistes chouchous Ingrid St-Pierrre, Jason Bajada, Alexe Gaudreault et plusieurs autres.

Performances de « Live Painting » sous l’aile de KOScène

Troisième grande nouvelle, Productions KOScène inc. agira à titre d’agent officiel « de booking » de Guilbo pour faire la promotion des performances de « Live Painting » de l’artiste et les mettre à l’agenda des lieux de diffusion corporatifs et événementiels québécois et canadiens. KOScène représente entres autres, Les Morissette, Jean-Michel Anctil et plusieurs autres.

À propos de Guilbo

Artiste-peintre professionnel pour qui les frontières n’ont aucune limite, Guilbo porte son art au-delà des conventions en créant des œuvres exclusives, symboles d'une émotion, d'un souvenir, d'un rêve. « Ce que je veux le plus faire transparaître à travers mon art, c’est le fruit de mes rencontres et des relations que j’établis avec l’ensemble des êtres qui s’intéressent à mon univers, puis enrichissent mon parcours ».

Pour suivre l’artiste dans son cheminement, ses expériences et ses créations, visitez le www.guilbo.ca ou abonnez-vous à la page www.facebook.com/guilbopopart.