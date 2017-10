6 à 8 avec Zal Sissokho en solo au CRAPO

Le vendredi 3 novembre, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Zal Sissokho qui, avec le son unique de sa kora, vous invite à la découverte et au voyage. Sa musique aux accents afro-mandingues, ses compositions métissées et son propos engagé sont à nouveau mis des l’avant dans un album porteur d’espoir et riche de multiples collaborations. Puisant aux sources de la tradition afro-mandingue, Zal Sissokho élabore sur scène une musique inspirante et dansante qui nous fait ressentir à chaque instant cette culture musicale plus chaude et plus vivante que jamais. Il laisse glisser ses doigts sur sa fameuse kora et partage sa passion par une musique étoffée et engagée.

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.