Máire Ní Chathasaigh et Chris Newman en spectacle au CRAPO

Le samedi 28 octobre à 20h, le CRAPO présente un spectacle du célèbre duo composé de Máire Ní Chathasaigh, considérée comme « l’harpiste Celtique la plus importante de notre époque » (Live Ireland) et qui a été nommée « Musicienne traditionnelle irlandaise de l’année 2001 », et Chris Newman, un des guitaristes acoustiques britanniques les plus extraordinaires et respectés. Suite à leurs débuts au Festival Folk de Cambridge en 1987, ils ont joué dans plus de 21 pays et ont participé à des émissions de télévision et de radio sur les cinq continents.

Bien que leur musique soit profondément enracinée dans la tradition irlandaise, leurs spectacles éclectiques sont un mélange stupéfiant de musique traditionnelle irlandaise, de « hot jazz », de bluegrass et de baroque et possèdent une capacité à émouvoir et un esprit d’aventure qui leur garantissent un programme de tournées internationales très occupé. Ils ont récemment réalisé leur sixième CD ensemble, FireWire, dont les critiques disent: « Une éclectisme et un esprit d’aventure qui sont extraordinairement excitants… Vraiment virtuose… Des fantaisies de corde ensorcelantes et une voix merveilleusement claire et expressive… » -The Times. L'album vient d'ailleurs de se mériter le prix du Meilleur Album Instrumental Celtique aux Just Plain Folks Music Awards 2009 à Nashville, Tennessee.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.