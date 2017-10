Grande fête de l’Halloween au parc Antonio-Barrette!

Toujours aussi fébriles à l’approche de l’Halloween, la petite Mystère et son frère Os court se joignent à la sorcière Farfouille et vous convient à la deuxième édition de leur grande fête au parc Antonio-Barrette le 28 octobre de 13 h à 22 h!

Petits et grands sont ainsi invités à se costumer et à venir profiter des activités gratuites organisées pour l’occasion: de 13 h à 18 h, un volet familial où jeux gonflables, labyrinthe rigolo de la sorcière Farfouille, concours de costumes parents/enfants, jeu interactif avec Triotech et décoration de citrouille avec la Maison Parent-Aise sauront les divertir dans une ambiance des plus hallucinantes.

La Marche des Zombies à 18 h

En partance de l’école secondaire Barthélemy-Joliette à 18 h vers le parc Antonio-Barrette, la Marche des Zombies donnera pour sa part le coup d’envoi à la seconde partie de la fête : des activités d’épouvante alliant plaisir et chair de poule. Jusqu’à 22 h au parc se succéderont ainsi le labyrinthe 12 ans et plus, le concours de déguisements ados/adultes et le Bal de l’horreur – une nouveauté attendue.

La journée animée par PL Productions, c’est une vaste gamme d’émotions qui vous attend tout à fait gratuitement le 28 octobre. La fête de Mystère et Os court est présentée par la Joujouthèque Farfouille, dans le cadre du programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette.



En cas de pluie, les activités seront reportées au 4 novembre. Pour plus d’information, communiquez avec la Joujouthèque Farfouille au 450 752-2587.