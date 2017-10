Concours de citrouilles décorées de la Maison Louis-Cyr : plusieurs prix à gagner!

À l’approche de la fête de l’Halloween, l’équipe de la Maison Louis-Cyr convie les jeunes et moins jeunes à participer à la 2e édition de son concours de citrouilles décorées. Plusieurs prix sont à gagner afin de récompenser les plus belles œuvres dans chacune des catégories.



Les petits et les grands artistes sont donc invités à laisser place à leur imagination et à transformer leur citrouille en véritable chef d’œuvre! Que ce soit à l’aide de peinture, collage ou montage de plusieurs citrouilles à la fois, le temps est venu de faire preuve de créativité et d’originalité.



Comment participer?

Les personnes intéressées à participer doivent visiter le www.maisonlouiscyr.com et y télécharger le formulaire d’inscription ainsi que les règlements du concours. Trois catégories sont proposées : individuelle, famille ou groupe. Ensuite, les participants n’ont qu’à se présenter à la Maison Louis-Cyr entre le 13 et le 15 octobre 2017, de 10 h à 16 h, avec leur œuvre et leur formulaire d’inscription dûment rempli. La participation est gratuite et le concours est ouvert à tous.

Important! Les œuvres ne doivent être ni perforées ni vidées afin de pouvoir les conserver. Aussi, chaque œuvre devra avoir un titre.



Grande exposition de citrouilles décorées

Chacune des œuvres reçues sera exposée au 2e étage de la Maison Louis-Cyr lors de la grande exposition de citrouilles décorées intitulée Au pays des citrouilles qui aura lieu du 20 au 29 octobre 2017. La population est invitée à venir en grand nombre témoigner du talent et de la créativité de nos artistes de la citrouille. Les visiteurs pourront également voter pour leur œuvre préférée.



Choix des œuvres gagnantes et prix

Tout comme l'an dernier, un jury aura la lourde tâche de choisir des gagnants dans les différentes catégories, incluant le coup de cœur du public. La Maison Louis-Cyr souhaite remercier les partenaires grâce auxquels les gagnants recevront de magnifiques prix, soit l’Entre-Jeux de Joliette, la Boîte aux Mille-Pattes et la Librairie Martin.



Pour plus de détails au sujet de la Maison Louis-Cyr et de ses activités, visitez le www.maisonlouiscyr.com ou appelez au 450 886-1666.