Saint-Gabriel souligne l’Halloween en grand!

La Ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et le Centre sportif et culturel de Brandon unissent leurs efforts pour proposer à l’ensemble de la population une fête de l’Halloween des plus excitantes!



Patin libre costumé, chasse aux bonbons, tatouages temporaires, autobus hantées, parcours d’épouvante, animation et mini-spectacles feront assurément la joie des petits comme des grands.

Le parcours se fait à pieds et se tiendra en plein cœur du village, mettant en vedette les commerçants et organismes. Il est à noter que la rue Beausoleil sera complètement barrée, pour les voitures, dans le cadre de l’événement.



Pour les commerces éloignés du village, il est possible de créer un kiosque sur la rue Beausoleil, sous forme de tente, afin de distribuer des bonbons et, par le fait même, de faire valoir son entreprise. Plusieurs prix seront remis aux participants, notamment, pour le commerce ou le kiosque le plus original, pour le plus effrayant et pour la participation.



Les commerçants et organismes souhaitant participer à l’événement, doivent communiquer avant le 13 octobre 2017, avec madame Maxine Fournier, directrice des loisirs au 450.834.1454 p.8402.

Fait à noter, toutes les activités se déroulent le mardi 31 octobre 2017, de 16 h 30 à 21 h. Aucune autre activité n’est prévue le week-end précédent ou suivant ce 31 octobre. De plus, les citoyens désirant donner des bonbons sont invités à le faire le mardi 31 octobre.