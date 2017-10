6 à 8 avec Yves Gagnon au CRAPO

Le vendredi 20 octobre, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Yves Gagnon qui nous revient avec son nouveau cabaret Rutabaga Rumba-Cabale malade qui comprend sketches, monologues, chansons, musiques, sexe et poésie. Plus désopilant que jamais, l’auteur compositeur iconoclaste sera accompagné sur scène par Marc-Antoine Sauvé aux guitares, à la voix et aux percussions ainsi que par Daniel Heikalo aux guitares, au cistre, au banjo et à la flûte. Tout en revisitant ses classiques à la sauce moutarde, il nous présentera quelques textes frais et chansons récentes. Décapant ce cabaret? Le mot n’est peut-être pas juste? À vous de le qualifier en vos propres termes. Une chose est certaine, on ne demeure pas indifférent en assistant à cette cabale malade.

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.