Le Département de musique du Cégep à Joliette lance sa première édition du Festival de groupes

Le Département de musique du Cégep à Joliette est heureux d’annoncer qu’il tiendra sa toute première édition du Festival de groupes le 18 février 2018, ici même au Cégep à Joliette.



Le concours s’adresse à tous les groupes amateurs, dont les membres sont âgés de 14 ans et plus à la date limite d’inscription du 8 novembre. De plus, la majorité des membres doivent être inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire à temps plein, soit à la formation générale, jeune ou adulte ou à la formation professionnelle. Aucune prestation seule ou accompagnée d’un enregistrement n’est autorisée. Cependant, l’inscription en solo est possible, à condition que le comité organisateur puisse vous inclure dans un groupe.



Un jury composé d’enseignants et de professionnels de la scène musicale sera responsable d’évaluer toutes les performances selon les critères suivants :



Technique : maîtrise de l’ensemble des éléments d’un art permettant de déceler un talent certain (40 points)

Présence sur scène : aisance dans l’utilisation de l’espace scénique (30 points)

Interaction avec le public : rapport avec le public – magnétisme (20 points)

Appréciation globale (10 points)



En plus de prix alléchants, dont notamment une séance d’enregistrement professionnelle et des bourses en argent, les groupes en compétition auront l’opportunité de profiter de mentorat offert par des enseignants chevronnés du Cégep à Joliette, de pratiquer dans les studios du collège et de se produire sur une scène dans le cadre d’une soirée-spectacle.



Les groupes intéressés à participer peuvent s’inscrire en ligne au www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/FG2018 au plus tard le mercredi 8 novembre 2017, à 16 h.



« Nous sommes très heureux de la création d’un tel événement dans notre région. Il y a beaucoup de talent dans Lanaudière et nous sommes fiers de permettre à de jeunes musiciens de rayonner à travers ce concours. De plus, pour plusieurs, ce sera un premier contact avec le milieu de l’enseignement supérieur collégial et nous croyons qu’il est important de développer des activités uniques qui nous permettent d’être impliqués dans notre communauté et auprès des jeunes », mentionne Ève Fiset, coordonnatrice au Service des affaires étudiantes et membre du comité organisateur.



« Le Département de musique compte sur l’expérience de nombreux enseignants chevronnés, issus du milieu musical et nous sommes heureux de pouvoir partager notre passion avec ces jeunes étudiants. C’est aussi une façon pour nous de contribuer à former notre relève en leur offrant du mentorat qui, nous l’espérons, leur permettra d’aller encore plus loin dans cette passion de la musique », souligne, pour sa part, Denis Labrosse, coordonnateur du département.





Pour obtenir plus d’informations, nous vous invitons à consulter le www.cegep-lanaudiere.qc.ca/Joliette/FG2018 ou à nous contacter par courriel à Departement.Musique@cegep-lanaudiere.qc.ca ou par téléphone au 450 759-1661, poste 1144.