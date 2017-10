6 à 8 avec SHPIK au CRAPO

Le groupe SHPIK est en spectacle au CRAPO le vendredi 13 octobre dans le cadre d'un 6 à 8. Formé du pianiste et compositeur Arnaud Spick-Saucier, du contrebassiste Étienne Dextraze , du batteur Philippe Lussier-Baillargeon et du saxophoniste et flûtiste Alex Dodier, SHPIK propose une musique impressionniste et audacieuse, puisant aux sources du jazz et de la musique de film.



Qualifié notamment de « musique impressionniste qui saura plaire autant à ceux qui n’ont pas une grande connaissance du jazz contemporain mais aussi aux oreilles averties. » (Ariane Cipriani, Quand le jazz est là -ICI Musique), le quartet a su se tailler une place de choix dans le paysage jazz montréalais, depuis le lancement de son premier opus Fabulation, en novembre 2016.



L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.