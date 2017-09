La chasse aux cups est ouverte!

Dans le cadre de son projet Pour la suite du geste… rassemblonsnous, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray organisera une chasse aux cups (loupe de bouleau blanc, de merisier ou d’érable) dans les bois de Mandeville, le dimanche 15 octobre prochain. Les personnes souhaitant y prendre part devront se rendre au parvis de l’église de Mandeville, située au 278, rue Desjardins, dès 13 h 30.



Ce sera l’occasion de bien comprendre comment trouver les cups dans les arbres et aussi d’apprendre à lire la forêt d’une toute autre façon. Les cups recueillies seront déposées dans un sac de plastique accompagnées de mousse de « savane » et d’eau dans le but de ne pas les assécher.



Ces loupes serviront aux ateliers de gossage de cups offerts les samedis, 4, 11 et 18 novembre dès 10 h à la sacristie de l’église de Mandeville. Tous les ateliers seront d’une durée de 2 h. Ce savoir-faire traditionnel consiste à sculpter, à l’aide d’une gouge, une coupe (tasse) en loupe d’arbre. Les participants se verront enseigner les rudiments du gossage de cup, notamment, comment retirer l’écorce à l’aide d’un ciseau à bois, et ensuite à sculpter l’intérieur de la cup. Il sera possible de la conserver après la conception. M. Jean-Louis Roy de Mandeville agira à titre de mentor. Autrefois, il guidait les Américains à la pêche dans la rivière Mastigouche.



« La mode dans les camps de pêche, c’était de jouer aux dames. Les gars étaient assis bien tranquillement à regarder la partie avec une gouge et une cup à la main », se souvient-il. À l’origine, la cup avait pour fonction de puiser l’eau directement dans une source ou un cours d’eau. Avec le temps, elle est aussi devenue un objet décoratif convoité par les collectionneurs.



La chasse est ouverte à l’ensemble des citoyens du territoire, c'est-à-dire qu’il est permis, pour ceux qui savent déjà reconnaître la cup dans l’arbre, d’apporter les trophées recueillis aux bureaux de la MRC à Berthierville. Une loupe peut se retrouver aussi bien dans une bûche que dans un arbre en forêt.



Pour plus d’information en lien avec la cup ou pour consulter la programmation détaillée, il suffit de se rendre sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca, accessible moyennant un clic, sur l’onglet Culture et patrimoine, de même qu’au www.culturepatrimoineautray.ca.



Pour la suite du geste… rassemblons-nous! est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de D’Autray dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel 2017. Philippe Jetté, médiateur culturel et intervenant en traditions vivantes assure une collaboration.