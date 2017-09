Les Journées de la culture s’invitent à Saint-Alphonse-Rodriguez

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a dévoilé, le 22 septembre dernier, la programmation des activités gratuites offertes sur son territoire à l’occasion des Journées de la culture. Ayant pour thème le « Patrimoine culturel », l’événement s’arrime à merveille avec la célébration entourant le 175e anniversaire de la Municipalité.

Voici donc les activités qui seront offertes à Saint-Alphonse-Rodriguez dans le cadre des Journées de la culture :

Vendredi 29 septembre à 19h au Centre communautaire rodriguais

Histoires et réalités des premières nations : conférence de Serge Bouchard : L’anthropologue, auteur et animateur Serge Bouchard partagera pour l’occasion sa passion pour l’histoire des Amérindiens et des Métis, pour la nordicité et pour l’Amérique francophone dans une conférence intitulée. Conférence présentée par la bibliothèque municipale, en collaboration avec le Conseil des Arts, de la culture et du patrimoine de Saint-Alphonse-Rodriguez (le CACP) et la Société d’histoire de Saint-Alphonse-Rodriguez.

Samedi 30 septembre à 13h au Centre communautaire Rodriguais

Lumière sur Waseskun : Exposition thématique, accompagnée à 15 h de la projection du film de l’ONF « Waseskun », en compagnie de son réalisateur Steve Patry. Le tout sera suivi d’une causerie avec le réalisateur du film et un intervenant du centre de Waseskun. Activité présentée par le Conseil des Arts, de la culture et du patrimoine de Saint-Alphonse-Rodriguez (le CACP), en collaboration avec le centre de guérison Waseskun.

Dimanche 1er octobre, de midi à 16 h à la Maison de la culture

Place aux chaises : Le collectif des 4 K’arts (composé de Christiane Beaudoin, Murielle Larochelle et Gilles Marcotte) superviseront cet atelier participatif qui consiste principalement à peindre des chaises qui décoreront par la suite le balcon de la Maison de la culture. Atelier présenté par le Conseil des Arts, de la culture et du patrimoine de Saint-Alphonse-Rodriguez (le CACP), en collaboration avec le collectif des 4 K’arts.

La municipalité Saint-Alphonse-Rodriguez tient à remercier les organisateurs et invite tous les citoyens de Saint-Alphonse-Rodriguez, mais également tous les Lanaudois à participer en grand nombre à ces trois activités gratuites. C’est donc un rendez-vous à Saint-Alphonse-Rodriguez les 29, 30 septembre et 1er octobre 2017!

Pour plus de détails au sujet de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez et de ses activités, les citoyens peuvent composer le 450 883-2264 ou visiter le www.munsar.ca.