Le Mois des arts du cirque est de retour!

Du 3 au 27 octobre, c’est tout Joliette qui vibrera et s’éclatera aux couleurs des arts du cirque, alors que l’événement culturel présenté par la Ville de Joliette revient pour une deuxième édition attendue et toujours aussi originale.

Cirque aérien, jonglerie, acrobaties, magie et plus encore: les disciplines reliées aux arts du cirque se succèdent, mais ne se ressemblent pas! C’est donc une invitation gratuite à la découverte, rendue possible grâce à une programmation variée, qui est lancée dès maintenant aux citoyens et visiteurs de tous âges:

Cirrus Cirkus

Le 6 octobre à 19 h sur la place Bourget, assistez à une prestation enlevante de Cirrus Cirkus, une troupe lanaudoise. Le cirque dans toute sa splendeur!

Labokracboom « Les chroniques du laboratoire Unik »

Cirque plurijambiste, tango d’échassier acrobatique, jonglerie de fioles et de couteaux, opérations de magie chirurgicale et chorégraphies de poursuites rocambolesques sont quelques chapitres de cette histoire explosive. Assistez à cette prestation le 13 octobre à 19 h sur la place Bourget.

Le parcours des sensations

Le 14 octobre de 14 h à 16 h, joignez-vous à la fête, faites partie du parcours et profitez de performances uniques présentées ici et là dans le centre-ville de Joliette. Parcours disponible au www.ville.joliette.qc.ca.

Le gros orteil « Aweye Manon »

Vivez l’histoire d’une femme du public, naïve et exubérante, devant présenter un spectacle de cirque et un numéro de trapèze bien malgré elle. À ne pas manquer le 20 octobre à 19 h sur la place Bourget.

Cirque Alfonse

Main à main, jonglerie et acrobaties: un moment unique avec la troupe de cirque trad familial de Lanaudière! Assistez à cette prestation en plein air sur la place Bourget le 27 octobre à 19 h.

Activité réservée aux Centres de la petite enfance :

« En l’air! » de 3. 2. 1. Cirque!

Un spectacle de cirque interactif avec structure aérienne s’adressant à un jeune public sera présenté le 3 octobre à 10 h à la salle Rolland-Brunelle. Les Centres de la petite enfance désirant en profiter peuvent procéder à leur réservation obligatoire via le Centre culturel de Joliette.

Pour ne rien manquer des activités offertes, consultez la programmation au www.ville.joliette.qc.ca. En cas de mauvaises conditions météorologiques, les prestations présentées sur la place Bourget seront déplacées au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, à l’exception du Parcours des sensations qui sera remis au lendemain.

Le Mois des arts du cirque est possible grâce à la collaboration du Centre culturel de Joliette et à l’entente de développement culturel entre la Ville de Joliette et le ministère de la Culture et des Communications. La Ville de Joliette tient également à remercier la Société de développement du centre-ville de Joliette, le Cégep régional de Lanaudière à Joliette et TC Média pour leur contribution dans la tenue de cet événement.