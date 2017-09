Grands Prix Desjardins : Une véritable soirée de rêves

Le gala des Grands Prix Desjardins, qui soulignait cette année sa 26e édition, s’est tenu le 22 septembre sur les planches de la salle Rolland-Brunelle. Une soirée haute en couleurs qui a couronné les efforts des artistes et artisans lanaudois.



Sous la présidence d’honneur du célèbre groupe, Les Cowboys Fringants, et animé par le comédien Yvan Ponton, le gala a récompensé plus d’une quinzaine de lauréats déterminés par un jury hors Lanaudière. Grâce à l’apport des nombreux partenaires de l’événement, dont la Fédération des caisses Desjardins, c’est tout près de 15 000$ en bourse qui ont été remis lors de cette soirée. Soulignons également que le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a remit, à lui seul, une bourse de 5000 $ à un artiste sélectionné par un jury indépendant.



Le Temple de la renommée de la culture lanaudoise a également accueilli de nouveaux intronisés alors que les présidents d’honneur ont vu leur nom apparaître au sein de ce groupe d’élites représentants de la culture lanaudoise. Rappelons que Les Cowboys Fringants célèbrent cette année leur 20e anniversaire. Au cours de ces deux décennies, le groupe a réalisé 15 albums, vendus à plus d’un million d’exemplaire.



La ville de Repentigny a également été honorée, cette fois à titre de Bâtisseur, une récompense qui n’est offerte qu’en de rares occasions aux villes et municipalités qui se sont démarqué de par leurs démarches et investissements en culture.



Un hommage a de plus été rendu aux disparus de l’année, soit l’auteur Réjean Ducharme et auteur-compositeur-interprète et peintre, Tex Lecor.



Liste des lauréats de la soirée

Prix Ambassadeur Télé-Québec : Cirque Alfonse

Prix Robert- Lussier Bénévolat (Groupe) : Festival Mémoire et Racines

Prix Robert-Lussier Bénévolat (Individu) :Louise Mathieu-Mills

Prix Innovation : Créalab

Prix Musique :Ludovic Bonnier

Prix Arts de la scène : Théâtre Advienne que pourra.

Prix Jeune public : Marilyne Cormier

Prix Émergence : É-T-É

Prix Arts visuels : Manon Sabourin

Prix Littérature : Jean-François Caron

Prix Patrimoine : Camp Violon Trad

Prix Métiers d’art : Michel Boire

Prix Partenaire culturel : OPUS 130

Prix Municipalité culturelle : Notre-Dame-des-Prairies

Prix Coup de cœur Desjardins :MRC de d’Autray

Prix à la création artistique en région du CALQ : Yolande Harvey



Le gala des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière est la finale d’un vaste processus d’évaluation de dossiers qui débute en avril et se termine en septembre. Au total, ce sont des centaines de dossiers qui sont réalisés, étudiés, bonifiés et finalement soumis à trois paliers de jury. Culture Lanaudière est fier de cet événement sans pareil dans Lanaudière, où le travail des artistes est mis en lumière.



Les Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière seront de retour le 21 septembre 2018 au Théâtre Hector-Charland