Un succès pour la 3ième édition de la Fête des Récoltes du Jardin du Savoir!

La Soupière Joliette-Lanaudière et ses partenaires (La Maison Parent-aise, La Maison des Jeunes La Piaule et la ville de Joliette) sont fiers de vous informer du grand succès de leur fête des récoltes, qui a eu lieu le 15 septembre dernier.



Nous sommes à même de constater l’intérêt grandissant des gens pour cet événement rassembleur, qui a attiré tout près de 250 personnes. Les citoyens étaient invités à déambuler sur le site pour découvrir les variétés de plants, de fruits et de légumes. La Maison des Jeunes La Piaule était installée sous le chapiteau des enfants, offrant maquillages et jeux pour les tous petits. On avait aussi la possibilité d’essayer le ``Hula Hoop``. Un atelier avec M. Jardin sur les semences, du pop-corn et un méchoui étaient servi sur place.



Le rayonnement de notre événement est synonyme de réussite pour le comité organisateur ainsi que tous les bénévoles et jardiniers qui s’y impliquent. La contribution de Desjardins Caisse de Joliette, de la Fondation Bon Départ- Canadian Tire, de Véronique Hivon dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole, du Syndicat des éleveurs de porcs de Lanaudière-Outaouais-Laurentides, de Cochon cent façons et de Loutech sont assurément gage d’appréciation pour le travail accomplit.



Un gros merci de nous supporter et de nous aider à combler le vide !