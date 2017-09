Atteinte de deux objectifs pour le spectacle L’UMF fête ses 10 ans!

C’est le vendredi 2 juin dernier qu’a eu lieu le spectacle-bénéfice L’UMF fête ses 10 ans! au Centre culturel de Joliette. Cet événement se voulait une célébration des 10 ans d’existence du Groupe de médecine de famille universitaire de Saint-Charles-Borromée (GMF-U), faisant partie du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. Les profits engendrés lors de cette soirée, soient 30 000 $, ont été amassés au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière pour ensuite être versés au GMF-U.



Le spectacle du 2 juin a atteint un double objectif. Le premier étant de remettre fièrement à la fondation un montant d’au moins 25 000 $ pour l’amélioration des soins et services de santé offerts par le GMF-U à la population. Le second, quant à lui, était d’honorer ses bâtisseurs, ses acteurs d’aujourd’hui et les médecins de famille de demain. Anecdotes, souvenirs inoubliables, mais surtout émotions ont été au rendez-vous dans le cadre de cette soirée haute en couleurs. Celle-ci a été ponctuée de numéros de chant, de danse et de variété, concoctés spécialement pour l’occasion par les médecins, les résidents et des membres du personnel du GMF-U. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et la fondation tiennent à remercier sincèrement tous les participants, donateurs et commanditaires pour leur implication et pour avoir fait de ce moment mémorable un grand succès.

Organisme à but non lucratif, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a pour mission de promouvoir, améliorer et contribuer à la santé et au bien-être de la population sur son territoire. Avec l’instauration de sa première campagne majeure Donnez avec cœur, dont l’objectif est d’amasser 10 millions de dollars en cinq ans, la fondation lance un appel aux Lanaudoises et Lanaudois qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs concitoyens. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Internet de la campagne au www.donnezaveccoeur.com.