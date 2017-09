6 à 8 avec Durham County Poets au CRAPO

Le vendredi 29 septembre, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Dutham County Poets. Le groupe propose un amalgame de swing, de blues, de country et de folk. Leurs chansons 'roots' sont à la fois agréables et rassembleuses. Il vient tout juste de lancer son troisième album "Grimshaw Road" devant un public enthousiaste et ne cesse de tourner dans leur région d'origine, la Vallée de la Chateauguay. Le groupe est composé de Kevin Harvey (chanteur principal), David Whyte (guitare), Neil Elsmore (guitare), Carl Rufh (contrebasse) et Jim Preimel (percussions).

Ces routiers ont joué dans des festivals de New York à la Nouvelle Écosse, de l'Ontario à la ville de Québec... et bientôt au CRAPO! L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.