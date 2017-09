Grands Prix Desjardins : Une dernière chance d’assister à l’événement culturel de l’année!

Il ne reste que quelques places pour assister à la 26e édition des Grands Prix Desjardins de la culture, qui aura lieu ce vendredi 22 septembre, à la salle Rolland-Brunelle de Joliette. C’est une chance inouïe de rencontrer des artistes chevronnés dont Les Cowboys fringants.



Vendus au coût de 50$ l’unité, les billets sont actuellement disponibles à la billetterie du Centre culturel de Joliette et en ligne via leur site web www.spectaclesjoliette.com. L’événement aura lieu ce vendredi le 22 septembre et mettra notamment en vedette le populaire groupe Les Cowboys Fringants qui, en plus d’agir comme président d’honneur de la soirée, verra ses vingt ans d’existence être souligné lors du gala lors d’un hommage en image et en musique.



Animé par le comédien Yvan Ponton, le gala des Grands Prix Desjardins remettra plus d’une quinzaine de prix lors de la soirée, récompensant ainsi les artistes de la région pour leurs accomplissements de la dernière année. Le Conseil des Arts et des Lettres du Québec remettra quant à lui, une bourse de 5 000$ à un artiste sélectionné par un jury indépendant. Le public ne sera pas en reste alors qu’il pourra rencontrer ses favoris lanaudois dès 18h30, au moment du tapis rouge. Le gala débutera quant à lui dès 19h15.



C’est une soirée haute en couleur qui est prévue, une soirée où la reconnaissance sera à l’honneur pour les artistes de la région et laquelle toute la population est invitée. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer!