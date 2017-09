Vive les Journées de la culture à Joliette!

Pleins feux sur le patrimoine: les Journées de la culture sont de retour à Joliette du 25 septembre au 1er octobre. Joignez-vous à fête et partez à la découverte de trésors culturels, de l’architecture à la musique, grâce à des activités inusitées et présentées tout à fait gratuitement!

25 septembre à 19 h 30 au Centre Émilie-Gamelin

Morceaux du patrimoine: le couple Durand-Schwerer et la chapelle du Sacré-Cœur du Collège de Joliette

Lui est architecte engagé dans le domaine institutionnel et domiciliaire de Joliette. Elle est sculpteure dessinatrice. Ensemble, ils vont œuvrer à embellir la ville de Joliette. Ils travailleront notamment aux décors de la chapelle du Sacré-Cœur, une élévation néogothique démolie suite à l’incendie du Séminaire de Joliette en 1957, un lieu de culte considéré par plusieurs comme le joyau de la ville. Cette activité est animée par Josée Morissette, professeure au Cégep régional de Lanaudière, et présentée par la Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière.



29 septembre à 18 h 45 dans l’entrée du Centre culturel de Joliette

La Loba par Lilith & Cie

La Loba est un parcours déambulatoire et immersif sans véritable début ni fin, qui oscille entre le fantasmagorique et le contemplatif, bardé d’ombres et de lumières, de sons et de grincements, de corps apparaissant et disparaissant, tour à tour inquiétants, émouvants ou fragiles. Cette activité est présentée dans le cadre de la Semaine de la danse à Joliette.

30 septembre de 10 h à 12 h au Cégep de Joliette (local D-101)

Matinée musicale « Je touche à tout »

Matinée de découverte musicale interactive en quatre ateliers. En se baladant au cœur du Cégep, les enfants de 3 à 9 ans s’initieront aux percussions et au xylophone, au violon, au piano et au chant choral. Enfin, les petites mains pourront « toucher à tout » avec bonheur! Cette activité est présentée par l’École de musique Fernand-Lindsay.

30 septembre à 13 h 30 sur la place Bourget

Allez, danse!

Prestations offertes par les écoles de danse récréatives de la région : École de danse Maryse Racine, Danse Country Julie Lépine en collaboration avec l’École de danse Symbiose et École J.E. Danse. Cette activité est présentée dans le cadre de la Semaine de la danse à Joliette. En cas de pluie, informez-vous des dispositions au www.ville.joliette.qc.ca.

30 septembre à 14 h au foyer de la salle Rolland-Brunelle

Lecture de conte

Lecture du conte Songo et la liberté du poète et auteur-compositeur-interprète Gilles Vigneault. Interprété par le comédien Pascal Parent et accompagné en musique par Juliette Leclerc, gagnante du Festival et concours de musique classique de Lanaudière 2017, laissez-vous bercer au rythme des mots de cette légende québécoise qui a su toucher le cœur des petits et grands! Cette activité est présentée par le Centre culturel de Joliette.

30 septembre à 21 h à La Mitaine

Les châteaux de sable par Mélissandre Tremblay-Bourrassa

Dans un univers de tension et d’instabilité, mais aussi de douceur et de sensualité, Les châteaux de sable trace le chemin d’une femme vers l’acceptation de soi. C’est une rencontre avec sa part d’ombre, une tentative de faire corps avec ses pulsions. À l’image de cette quête identitaire tiraillée, la recherche chorégraphique emprunte tour à tour à la gigue traditionnelle, au ballet classique et à la danse contemporaine. Cette activité est présentée dans le cadre de la Semaine de la danse à Joliette. Places limitées, arrivez tôt!

1er octobre à 14 h au parc Antonio-Barrette

La Terre, concert d’automne

Concert automnal de l’Union Musicale de Lanaudière sous le thème de la Terre et ayant comme première pièce Woods in automn, un héritage du Père Rolland Brunelle. Cette activité est présentée par l’Union Musicale de Lanaudière. Informez-vous des dispositions en cas de pluie.