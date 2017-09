Morceaux du patrimoine: le couple Schwerer-Durand et la chapelle du Sacré-Coeur du collège de Joliette

La Société d’histoire de Joliette De Lanaudière est heureuse de présenter dans le cadre de sa série de conférences 2017, l’historienne et professeure Josée Morrissette. Madame Morrissette aura le plaisir de nous entretenir sur les artisans Marie Schwerer et Alphonse Durand et l’apport de ces derniers au décor de l’ancienne chapelle du Sacré-Cœur du collège de Joliette, un joyau néo-gothique qui était situé dans l’enceinte de l’actuel CÉGEP régional de Lanaudière.



Née par l’intermédiaire du supérieur de l’institution d’enseignement d’alors, le Père Cyrille Beaudry, la chapelle fut terminée en 1886. Parmi les artisans qui ont contribué à sa magnificence, le jeune couple Schwerer-Durand travaillera ensemble à sculpter et ciseler délicatement les boiseries du chœur et du maître-autel en suivant les lignes du style gothique flamboyant.



À la suite de l’incendie d’avril 1957 de l’aile de briques qui abritait les dortoirs des élèves, on dut se résigner à voir partir sous les pics des démolisseurs cette chapelle. Celle-ci disparut en morceaux et l’histoire de son retable connut quelques péripéties.



Native de Joliette, Mme Josée Morrissette est diplômée de l’Université de Montréal. Son baccalauréat en Études anciennes l’a amené à se spécialiser en histoire du Proche-Orient ancien lors d’une maîtrise en Histoire dans cette même institution.



Madame Morrissette enseigne au Cégep régional de Lanaudière à Joliette depuis 1988 en Civilisations anciennes et en Histoire. Elle a par ailleurs été coordonnatrice du département des sciences humaines de 2011 à 2017. Avec ses collègues historiens, elle est actuellement à mettre sur pied au cégep, un laboratoire sur le patrimoine qui vise notamment à former la jeune relève en histoire et l’amener à s’intéresser à son patrimoine.



Cette conférence sera donnée :

- Le lundi 25 septembre 2017

- 19 h 30

- Centre d’action bénévole ÉMILIE-GAMELIN : 80 rue Wilfrid-Ranger,

Saint-Charles-Borromée

- Coût : Gratuit pour les membres de la Société et 5.00$ pour les non-membres