Annie Villeneuve donne le coup d’envoi de sa tournée à Saint-Gabriel!

En collaboration avec la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel et le Vignoble de Saint-Gabriel, la Ville de Saint-Gabriel est heureuse de présenter le spectacle d’Annie Villeneuve le samedi 30 septembre prochain à compter de 20 h à la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.

Accompagnée de talentueux musiciens, Annie Villeneuve présente les chansons de son tout nouvel album lancé au printemps dernier. En plus d’interpréter les chansons préférées du public se trouvant sur ses quatre premiers albums, elle joint à son répertoire demandes spéciales et medleys de toutes sortes qui sauront surprendre, le tout parsemé d’une belle touche d’humour. Laissez-vous bercer par son étendue vocale et la sensibilité de ses interprétations.

Les billets, au coût de 40 $, sont présentement en vente à la billetterie du Centre culturel de Joliette, à la billetterie des Galeries Joliette, par téléphone au 450.759.6202 ou encore en ligne au www.spectaclestgabriel.com.