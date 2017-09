Une 22e saison de rêve pour Sinfonia

C’est un bilan très positif de cette 22e saison de La Sinfonia de Lanaudière que dresse Stéphane Laforest, directeur général et artistique. Avec ses 27 concerts dans 12 villes, l’orchestre a rejoint plus de 45 000 spectateurs partout dans Lanaudière, mais également à Montréal et Québec.



Cette saison a été ponctuée de grands moments musicaux avec Albert Millaire, le Quatuor Claudel-Canimex, le pianiste Charles Richard-Hamelin, les ténors Antoine Bélanger, Keven Geddes et Gaétan Sauvageau, les sopranos Caroline Bleau, Chantal Dionne et Raphaëlle Paquette. L’orchestre a également accompagné de grands noms de la scène de la musique populaire comme Marc Hervieux, Bruno Pelletier, Sylvain Cossette, Paul Daraîche, Patrick Norman, Rick Hughes, Kim Richardson, Marie-Denise Pelletier, Fanny Bloom, Jean-François Breault, Marie-Ève Janvier et Stéphanie Bédard.



L’orchestre a poursuivi ses collaborations avec les grands événements estivaux que sont les Concerts populaires de Montréal, le Festival d’opéra de Québec, le grand concert symphonique en plein air au Parc de l’Île Lebel de Repentigny, la série Symphonique Pop à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, les Jeudis Musik’eau de Notre-Dame-des-Prairies. Un autre événement marquant de l’été a été le retour au Festival de Lanaudière le 15 juillet avec les deux gagnants des premières saisons de l’émission Virtuose pilotée par Gregory Charles, le nouvel homme fort du festival.



La Sinfonia a également visité Mascouche, St-Côme, St-Sulpice, St-Jean-de-Matha et NotreDame-des-Prairies dans le cadre d’une tournée soutenue par le CALQ. Sinon comme finale festive, un grand concert avec le Chœur Sorel-Tracy, Marc Hervieux, Kim Richardson et Bruno Pelletier pour les célébrations du 375e de Sorel-Tracy le 9 septembre.



Saison 2017-2018, une année symphonique

Après cet été chargé, l’orchestre enchaine rapidement avec sa 23e saison. Il est d’ailleurs toujours temps de se procurer l’abonnement classique au Théâtre Hector-Charland. «Quatre grands concerts symphoniques pour seulement 136$, c’est une aubaine, affirme Stéphane Laforest». Soyez à l’affût de ces événements à L’Assomption, Terrebonne, Joliette et SaintJérôme.



«Cette année, on a pris un beau risque de vous proposer une année symphonique, souligne Stéphane Laforest, chef d’orchestre, directeur général et artistique de la Sinfonia. Vous n’aurez jamais vu et entendu autant de musiciens sur scène au cours d’une saison !» En effet, le virage est marqué et presque tous les concerts proposent des formations de grands orchestres. «Ça nous permet de présenter de grandes œuvres comme le concerto pour violon et violoncelle de Brahms, des symphonies de Beethoven, Mendelssohn et Schubert et bien sûr La veuve joyeuse avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal», ajoute le maestro.



Vivez en grand cette saison symphonique en vous abonnant aux divers théâtres de la région !