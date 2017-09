6 à 8 avec Zigue au CRAPO

Le vendredi 15 septembre, le CRAPO présente un 6 à 8 avec le duo lanaudois Zigue.

Partenaires dans la vie ainsi que dans la musique depuis plus que vingt ans, le Québécois Claude Méthé (violon, voix) et Dana Whittle, originaire de la Nouvelle-Angleterre (voix, guitare, podorythmie), ont vécu, respiré, composé, enseigné et partagé leur musique à travers le Canada, les États-Unis et à l’étranger. Ils sont tous les deux des chanteurs dynamiques et compositeurs prolifiques, membres en règle de la grande famille de la musique traditionnelle québécoise vivante.

Le style vocal évocateur et coup d’archet purement québécois de Claude complémente sans heurt la sensibilité rythmique, la guitare savoureuse et la voix scintillante de Dana. Préparez-vous aux plaisirs des airs endiablés, des complaintes, des chansons à répondre, du rythme des pieds et des histoires de leur vie quotidienne!

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.