Quand danse et sensibilité se rencontrent

La Semaine de la danse à Joliette est de retour pour une 5e édition du 27 au 30 septembre prochain! Un événement attendu et célébré en grand à travers une programmation solide, dynamique et touchante, qui fait du bien l’automne venu.

À compter du 27 septembre, plusieurs activités privées destinées à certaines clientèles ciblées, des étudiants aux personnes en fin de vie, se succéderont ici et là dans la ville avant de faire place au plat de résistance: des représentations plus enlevantes les unes des autres et ouvertes à tous, petits et grands.

C’est donc dès le 29 septembre que les citoyens de Joliette et Lanaudière sont invités à assister aux performances proposées dans le cadre de cette 5e édition, à commencer par La Loba de Lilith & Cie présentée gratuitement dans l’entrée du Centre culturel de Joliette (CCJ) à 18 h 45 puis à 20 h à la salle Rolland-Brunelle avec le spectacle de La Otra Orilla, Unplugged 2e édition (billets en vente à la billeterie du CCJ).

Le 30 septembre, des prestations des écoles récréatives de danse de la région (École de danse Maryse Racine, École J.E. Danse et Danse Country Julie Lépine, en collaboration avec l’École de danse Symbiose) seront offertes gratuitement sur la place Bourget à 13 h 30. C’est ensuite à 14 h, toujours sur la place Bourget, que sera présenté Piano Public de la compagnie de danse contemporaine Ample Man Danse.

Et pour terminer les festivités en beauté, Mélissandre Tremblay-Bourassa donne rendez-vous à tous le 30 septembre à 20 h à La Mitaine pour la présentation gratuite de Les châteaux de sable – un univers de tension et d’instabilité, mais aussi de douceur et de sensualité, qui trace le chemin d’une femme vers l’acception de soi.

En cas de pluie lors des représentations sur la place Bourget, vous référer au www.ville.joliette.qc.ca pour les dispositions.



La Semaine de la danse est présentée grâce à la politique culturelle de la Ville de Joliette en collaboration avec la Corporation Hector-Charland. Pour la programmation complète, consultez le www.ville.joliette.qc.ca.