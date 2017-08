La nature comme moteur de développement au parc Maria-Goretti

L’inventaire arboricole a été complété sur le site Maria-Goretti, portant ainsi le nombre d’arbres recensés à 701. Au terme de cette opération, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée se réjouit que la condition des arbres dans cet espace précis du parc Saint-Jean-Bosco ait été jugée « bonne » pour près de 80 % du patrimoine.



C’est l’Association forestière de Lanaudière (AFL) qui a réalisé le mandat d’inventaire et de géoréférencement des arbres se trouvant sur le site Maria-Goretti. « Grâce à l'inventaire de nos arbres publics, nous connaissons mieux notre patrimoine arboricole et sommes en mesure d'intervenir plus efficacement pour le préserver », a mentionné le maire de Saint-Charles-Borromée, M. André Hénault.



Les arbres se retrouvent maintenant dans une base de données géoréférencée présentant les essences, les variétés, l'état, le diamètre des arbres ainsi que les interventions à planifier afin de préserver ce patrimoine naturel d’exception. Les érables constituent la principale essence présente sur le site avec 330 arbres, soit 47 % du patrimoine arboricole. Au top cinq, on retrouve ensuite les peupliers, les tilleuls d’Amérique, les bouleaux, suivi des mélèzes laricins.



L’inventaire des arbres a été réalisé dans le cadre du projet d’aménagement et de mise en valeur du site Maria-Goretti. Le plan directeur des parcs, pour cet espace vert en particulier, mise sur la conservation du milieu naturel. Le maintien de la biodiversité se fera donc en conciliation avec le potentiel récréotouristique de ce site, lequel est surtout connu grâce à la série de spectacles d’été Bosco Naturellement Musical. Rappelons que le site Maria-Goretti possède de très beaux points de vue sur la rivière, et possède une passerelle pour la randonnée pédestre et cyclable. La présence d’une plage publique et d’une grande superficie pour tenir des activités culturelles ou sportives ouvrent par ailleurs des possibilités pour des programmations toujours plus invitantes.



Un sondage sur le choix du futur mobilier urbain

« Nous avons des projets d’aménagement qui vont se réaliser avec l’intention de placer la nature au cœur de notre vision, en plus de placer les citoyens au cœur du projet. C’est-à-dire que nous souhaitons faire équipe avec les Charloises et les Charlois pour protéger cette mosaïque de paysages qu’offre Maria-Goretti. Nous souhaitons que cet espace se distingue, notamment, par la qualité de l'aménagement », explique M. Hénault.



C’est dans cet esprit que la Municipalité de Saint-Charles-Borromée lance un sondage auprès de la population charloise. Des prototypes de mobilier ont été développés pour le site Maria-Goretti. On invite donc les citoyens à voter parmi trois modèles de bancs publics qui sont en ligne sur le site Internet municipal sous la section « Loisirs et culture / Parc Saint-Jean-Bosco » ou à cette adresse : https://fr.surveymonkey.com/r/Maria-Goretti. Les votes, sous forme de classement par étoiles, sont ouverts jusqu’au 8 octobre!



Construction d’un bâtiment sanitaire

Le 29 août, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller, et la vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, ont annoncé que les gouvernements du Canada et du Québec investiraient chacun 68 333 $ pour un projet de construction d’un bâtiment sanitaire à Maria-Goretti.



Cette aide provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provincialesterritoriales--Fonds des petites collectivités. La Municipalité injectera pour sa part près de 114 000 $, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 250 000 $, lequel comprend par ailleurs la réfection des infrastructures au parc Saint-Jean-Bosco.

Le bloc sanitaire sera mis à la disposition des spectateurs, des familles et des usagers lors des événements majeurs comme Bosco Naturellement Musical. « L’équipe municipale considère important de promouvoir des espaces verts accueillants et adaptés aux familles charloises » de conclure le maire, M. André Hénault.