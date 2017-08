Une 10e édition couronnée de succès pour les Jeudis Musik’eau!

Marquant les soixante ans de la Ville de NotreDame-des-Prairies, la 10e édition des Jeudis Musik’eau s’est conclue de belle façon le 24 août dernier alors que Bleu Jeans Bleu occupait la scène du parc des Champs-Élysées. C’est devant un public ravi d’assister à ce spectacle en plein air que cette formation a livré une performance énergique et exaltante.

Proposant une musique aux sonorités country-soul-alternatif agrémentée de disco gourmandise, ces auteurs-compositeurs-interprètes ont enchaîné les refrains qui ont tôt fait de se transformer en vers d’oreille. Drôles, absurdes et extravagants, le chanteur Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra, et ses compagnons ont offert au public présent en grand nombre, un spectacle saisissant.

En première partie de ce troisième et dernier rendez-vous musical, Stéphane Brulotte, le National Slide Band et Normand d’Amour présentaient le projet National Slide. Alors que ce conte musical a bénéficié d’une résidence au Carrefour culturel de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et complètement charmé le public en juin dernier, les interprètes ont préparé une version adaptée pour l’occasion, soit une excellente prestation musicale sur des airs de blues et fond de guitare.

Aux termes de l’édition 2017 des Jeudis Musik’eau, le conseil municipal se réjouit que la population ait eu droit à une programmation aussi diversifiée, composée de spectacles de grande qualité. Pour le maire, monsieur Alain Larue : « Ces rendez-vous hebdomadaires permettent non seulement de mettre en lumière plusieurs talents d’ici et d’ailleurs, mais donnent aussi lieu à de beaux rassemblements entre gens de tous âges. Pour les membres du conseil, ces actions de développement culturel contribuent sans aucun doute au dynamisme social et économique de notre collectivité et participent à notre rayonnement, considérant tout l’engouement et l’enthousiasme qu’elles suscitent. »

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies tient à remercier ses partenaires, dont les Supermarchés IGA Crevier et la Caisse Desjardins de Joliette pour le soutien financier, ainsi que les gens qui se sont déplacés en grand nombre pour assister à chacun des spectacles de cette 10e édition.