6 à 8 avec Diamik au CRAPO

Le vendredi 8 septembre, le CRAPO reçoit de la belle visite de France et présentera un 6 à 8 avec le trio Diamik. Avec un accordéoniste diatonique poitevin vivant en Bretagne, un accordéoniste chromatique breton vivant en Poitou, Diamik propose un répertoire croisé de mélodies sonnées et

chantées à deux voix et deux accordéons entre Bretagne et Poitou. Le trio est formé du très réputé accordéoniste Yann-Fañch Perroches, de la versatile chanteuse Brigitte Kloareg, et du chanteur/accordéoniste Gwenael Kivijer.

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.