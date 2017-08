Hommage à l’histoire maritime loyoloise

La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a procédé, le 27 août dernier, au dévoilement de La Vigie, une œuvre d’art public réalisée par M. Philippe Bettinger, maître-verrier en collaboration avec M. Louis-Vincent Barthe, passionné de l’histoire maritime, dans le cadre d’Art et aménagement, une initiative de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray.



Le cénotaphe est composé principalement de deux éléments, en haut et en bas, autour d’un mât métallique. À la base se trouve une mosaïque conçue par les enfants de l’école locale. Au sommet est érigé un vitrail composé de quatre panneaux, rappelant le nid-de-pie et faisant écho aux onze marins disparus.

« Je retiendrai de ce projet la joie de travailler avec les enfants de l’école que j’ai moi-même fréquentée et la richesse des conversations historiques avec Louis-Vincent », a expliqué M. Philippe Bettinger lors de la présentation de l’œuvre.

Deux panneaux historiques complètent l’installation. Les noms de onze marins locaux y sont apposés. La rencontre a pris la forme d’un hommage aux disparus des tragédies maritimes passées. Les promoteurs n’ont pas fait les choses à moitié. Plusieurs membres des familles concernées ont répondu à l’invitation. Onze sons à la corne du traversier ont été entendus, une minute de silence a été observée et un vin d’honneur a été servi.

« À la Grande Bibliothèque ou aux Archives nationales du Québec, ce fut de nombreuses heures de recherche. Mais combien elles ont été captivantes et enrichissantes. Malgré le fait que nous avons travaillé chacun de notre côté, j’ai eu un réel plaisir à échanger avec Philippe », a mentionné M. Louis-Vincent Barthe, au moment de sa prise de parole.

Présent à l’activité, le président du comité culturel de la MRC et maire de Saint-Cuthbert, M. Bruno Vadnais, se dit ravi de l’œuvre : « Cette création saura attirer le regard des gens, dynamiser le milieu et consolider notre identité culturelle. »

La campagne d’intégration d’oeuvres d’art à l’aménagement du territoire d’autréen est en voie d’être complétée. Lors des semaines à venir, la municipalité de Sainte-Élisabeth dévoilera la dernière œuvre en lien avec le projet de la MRC. À travers leur conception, chaque artiste devait se conformer à des exigences d’accessibilité tout en impliquant la population locale et en y

apportant des éléments identitaires. Les amoureux de l’art se réjouiront de la production éventuelle d’un dépliant présentant les 11 œuvres issues de cette initiative ainsi qu’un circuit pour les contempler de leurs propres yeux.

Art et aménagement est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de D’Autray dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel 2014-2016, un investissement renforci par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola.

