Le blues s’empare du centre-ville du 28 septembre au 1er octobre!

Dans le cadre de sa 14e édition, le Festival Blues de Joliette vous propose ni plus ni moins que le meilleur du blues! Du 28 septembre au 1er octobre, les bars, restaurants et salles de spectacles du centre-ville de Joliette présenteront des artistes de talent qui offriront des performances hors du commun.



En effet, les amateurs de musique ne seront pas déçus, puisque la programmation présentera de grands noms du blues, en plus d’artistes de la relève de grand talent. Nul doute que plusieurs lieux afficheront complet : raison de plus pour réserver vos places dès maintenant dans les restaurants pour un souper spectacle des plus mémorables!



Parmi les têtes d’affiche

Les amateurs de blues seront ravis de la présence de la grande chanteuse Angel Forrest à la toute nouvelle salle de réception Rumeurs et Saveurs. Bob Harrisson et Alain Villeneuve seront au resto bar Le Melkior anciennement connu sous le nom du Balthazar bières québécoises. Nous retrouvons également Adam Karch au Sim’s Irish Pub, Rob Lutes à la Brasserie artisanale Albion et sans oublier un incontournable du blues le groupe de Paul DesLauriers Band à la Salle Rolland-Brunelle.



Seront aussi en prestation des artistes qui vous offriront des performances mémorables, tout en contribuant à la renommée de l’événement. On pourra compter sur la présence de Dwane Dixon au restaurant la Brûlerie du Roy, The Ramblers au Bar Chez Philippe, Steph and the blues fellows au Bella Pasta Bar, Endrick Tremblay au C.A. Resto Traiteur, Richard Pelland au Cabaret Café la Dernière Lune, Carl Tremblay au Café Culturel L’Artishow, Kevin Mark au Faste Fou, Lemelin-Carr à La Maison du Spaghetti Dupont, Slim Dubois au restaurant Le Bing. Le Topinambour présentera Richard Carr, le Restaurant Centre-ville Dominique Paré et bien d’autres spectacles seront présentés lors de ce festival. Consultez la programmation complète du festival au www.jolietteblues.com et au www.centrevilledejoliette.qc.ca.





AVEZ-VOUS L’OREILLE BLUES?

Le Festival Blues de Joliette demeure un événement d’importance dans le paysage culturel de la région. C’est pourquoi, il ne faut pas manquer sur les ondes du M103,5FM les Quinze minutes blues à 14 h 45 du 25 au 29 septembre présenté dans l’émission « Simplement De Sousa » avec Geneviève De Sousa.



UNE RÉUSSITE DE PARTENARIAT

Le Festival Blues de Joliette en est à sa 14e édition cette année, et sans l’appui de nos partenaires, commanditaires et collaborateurs, nous n’aurions pas atteint cette maturité qui fait qu’aujourd’hui, notre événement rayonne à l’extérieur de la région.



Parmi nos fidèles partenaires, il y a bien sûr la Ville de Joliette, le M103,5FM, l’Action tc media, la députée de Joliette Véronique Hivon, le député de Joliette Gabriel Ste-Marie. Merci à tous nos généreux partenaires qui font de ce festival, un succès qui résonne au-delà de nos frontières. C’est un rendezvous!



Consultez la programmation complète du festival au www.jolietteblues.com et au www.centrevilledejoliette.qc.ca. Vous pouvez également nous contacter au 450 753-7405 et au sdcj@centrevilledejoliette.qc.ca. Restez branché sur le centre-ville de Joliette via Facebook, Twitter et Instagram pour connaître les toutes dernières nouvelles et événements. Le mot-clic #centrevillejoliette vous permettra également de partager vos meilleurs moments du Festival Blues de Joliette.