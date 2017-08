Fred Fortin pour clore les Vendredis acoustiques en beauté!

C’est le 8 septembre prochain à 19 h 30 que se clôturera une autre magnifique saison des Vendredis acoustiques à Joliette, avec un spectacle très attendu de l’auteur-compositeur-interprète et polyinstrumentiste Fred Fortin sur la place Bourget.

Oscillant entre le rock distorsionné et les ballades country, Joseph Antoine Frédéric Fortin Perron lance son premier album à l’âge de 25 ans. Après avoir complété ses études en musique au Cégep Saint-Laurent, il forme les groupes Gros Méné et Galaxie 500. Derrière les succès Moisi Moé’si, Le plancher des vaches, Planter le décor et Plastrer la lune, il mène aussi diverses activités d’accompagnateur et de réalisateur.

Place à Madmoiselle

Découverte avec sa voix puissante à La Voix 5, Madmoiselle assurera pour sa part la première partie du spectacle. Chantant, dansant et se transformant au gré de son imagination depuis sa plus tendre enfance, elle a remporté le Prix coup de cœur du Festival international de la chanson de Granby en 2013 et a performé sur de nombreuses scènes partout au Québec.

Événement accessible

Rappelons que la certification Événement accessible accordée à la série Vendredis acoustiques vient confirmer la mise en place de commodités et de mesures facilitantes sur place pour les personnes handicapées, comme:

• Toilettes adaptées pour personnes handicapées;

• Stationnements réservés aux détenteurs de vignettes personnes handicapées;

• Débarcadère pour personnes à mobilité réduite.

Ce spectacle est présenté tout à fait gratuitement par la Ville de Joliette, en collaboration avec le Centre culturel de Joliette, et se tiendra beau temps, mauvais temps.