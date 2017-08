Luminescent en concert, un spectacle exotique et planant

Maison et jardins Antoine-Lacombe est heureux d’accueillir le spectacle du duo Luminescent, le vendredi 15 septembre à 20 h.



Les sons de la harpe de Coralie Gauthier et ceux de Pierre-Olivier Bolduc au handpan se complètent à merveille.



Depuis l’an dernier, ils ont participé à de nombreux spectacles qui ont eu une excellente réceptivité de la part du public. Ensemble, ils ont créé un répertoire constitué d’une quinzaine de compositions originales ainsi que d’adaptations personnelles de différentes pièces. Certaines de leurs mélodies s’inspirent d’autres cultures musicales, notamment du folklore celtique et des gamelans indonésiens.



Le duo délaisse parfois ses instruments de prédilection, pour jouer d'autres instruments originaux et traditionnels comme le kalimba africain, les bols tibétains, le didgeridoo australien et la guimbarde indienne (Murchanga).



Chaque instrument est présenté et décrit, ce qui permet au public d’en apprendre davantage sur des instruments plutôt rares.



Le 15 septembre prochain, évadez-vous vers un univers léger grâce à une mélodie planante et lumineuse. Les billets, au coût de 18 $ chacun, sont disponibles à Maison et jardins AntoineLacombe (450 755-1113) ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com.