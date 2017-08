La culture sous toutes ses formes à Joliette!

Toujours aussi populaire, le programme de subvention aux projets culturels novateurs de la Ville de Joliette continue de susciter l’intérêt et de permettre l’envol de projets originaux. Présentation des initiatives retenues pour la période 2017-2018.

Rappelons qu’un appel de dossiers avait été lancé au début de l’année 2017, invitant travailleurs culturels et artistes à soumettre leurs idées en vue de la réalisation de nouveaux projets culturels novateurs à Joliette.

Projet 1 – Création d’un tableau vivant, par Adad Hannah

Le projet interculturel proposé par Adad Hannah, appuyé par le Musée d’art de Joliette et le CRÉDIL, consiste à la création conjointe d’un tableau vivant avec des nouveaux arrivants et des citoyens de Joliette, leur communauté d’accueil. Le résultat de cette démarche sera présenté à l’automne 2017 au Musée d’art de Joliette.

Projet 2 – Les Cyclotraqués, par Lanaudière: Mémoire et Racines

Les Cyclotraqués, quatre spectacles mettant en vedette trois musiciens déambulant dans différents quartiers de la ville sur un vélo à deux étages. Une expérience unique à saveur trad, encourageant les saines habitudes de vie et l’esprit de communauté! À voir au printemps 2018.

Projet 3 – Joliette, résidence poétique, par Bouc Productions

Ce projet consiste en la mise en place d’une résidence poétique de dix jours, invitant un(e) auteur(e) à s’imprégner de la ville, de sa culture et de ses citoyens pour y écrire une œuvre poétique d’envergure et y présenter des lectures publiques et des ateliers en collaboration avec des poètes locaux, notamment. À entendre au printemps 2018.

Respect des orientations de la politique culturelle

Conformément au programme de subvention aux projets culturels novateurs, mentionnons que ces projets répondent à au moins l’une des quatre orientations de la politique culturelle de la Ville de Joliette, soit l’accessibilité à la culture, l’identité culturelle valorisée, la préservation et la mise en valeur du patrimoine et finalement, le soutien à la vitalité culturelle.

Les projets seront réalisés au cours des années 2017-2018. Les détails seront dévoilés en temps et lieu, sur le www.ville.joliette.qc.ca/culture.