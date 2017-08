Les Jeudis Musik’eau prennent des airs de country!

Le 17 août dernier, les gens étaient une fois de plus présents en grand nombre au parc des Champs Élysées afin d’assister au spectacle de la chanteuse country Manon Bédard, présenté par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies dans le cadre des Jeudis Musik’eau.

Débordante d’énergie, l’interprète a rapidement soulevé la foule au rythme des mélodies entraînantes de la musique country. Authentique et chaleureuse, Manon Bédard a offert au public des chansons originales ainsi que des reprises de grands classiques du répertoire québécois qui avaient été adaptés au style country. Évidemment, l’artiste avait intégré son célèbre « yodle » à ses prestations, au grand plaisir des spectateurs et spectatrices.

Heureuse de chanter à Notre-Dame-des-Prairies, ville dont elle est citoyenne, Manon Bédard a offert une prestation intimiste, teintée de candeur et de joie de vivre.

On ne peut passer sous silence l’excellente performance de Christian Proulx et ses musiciens qui assuraient la première partie du spectacle. L’auteur-compositeur-interprète lanaudois a offert au public des chansons tout en poésie et empreintes d’une grande sensibilité, compositions issues de son plus récent album Au bout du monde. Le groupe a présenté une prestation rythmée, introduisant de belle façon le spectacle principal. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies tient d’ailleurs à remercier les partenaires des Jeudis Musik’eau, les Supermarchés IGA Crevier ainsi que la Caisse Desjardins de Joliette, puisque ce partenariat permet d’offrir à la population une série de concerts diversifiés et de grande qualité.

C’est finalement sur des airs de country-soul-alternatif que se conclura la 10e édition des Jeudis Musik’eau le 24 août prochain alors que l’extravagant groupe Bleu Jeans Bleu montera sur la scène extérieure du parc des Champs-Élysées. C’est tout de jeans vêtu que le chanteur Claude Cobra et ses acolytes présenteront les chansons bien connues Vulnérable comme un bébé chat et J’te gâte all dressed. Surprenantes, drôles et originales, il est fort probable que les chansons de Bleu Jeans Bleu soient à l’origine de nombreux vers d’oreille suite à cette soirée!

En première partie de ce spectacle, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est heureuse de présenter National Slide, un conte musical qui a bénéficié d’une résidence au Carrefour culturel de la ville. Alors que le groupe avait complètement charmé le public en juin dernier, il présentera cette fois-ci, dans une version de trente minutes, les chansons blues issues de ce conte musical.

Les spectacles présentés dans le cadre des Jeudis Musik’eau sont offerts gratuitement et ont lieu beau temps mauvais temps. Les gens sont attendus au parc des Champs-Élysées dès 17 h alors qu’un service de restauration et de rafraîchissement est offert sur les lieux. Pour plus d’information, il suffit de consulter le www.culturendp.com ou la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.