Le MAJ sur la route: Plus accessible que jamais

Tout l’été, le Musée d’art de Joliette a multiplié ses activités hors les murs, et ce, pour le plus grand plaisir du public! Le MAJ s’est invité dans plusieurs lieux de Lanaudière afin d’offrir des ateliers créatifs et ludiques, de faire découvrir sa collection administrative en plein air et, plus particulièrement à L’Assomption, pour y présenter un parcours des œuvres du sculpteur Germain Bergeron.



Véritables réussites, ces activités dynamiques ont rejoint plus de 550 personnes au cours de la période estivale! Dans un désir de favoriser la démocratisation de l’art et l’accès à la culture, le nombre d’interventions extérieures du Musée a considérablement augmenté cette année. Une initiative appréciée de la part des participants qui ont été trois fois plus nombreux qu’en 2016.

Des activités sont aussi prévues pour les prochaines semaines! Ce week-end, l’équipe du MAJ sortira des murs du Musée pour vous rencontrer à Lavaltrie, les 20 et 21 août dans le cadre du symposium Les pinceaux voyageurs, et à Saint-Jacques, le 20 août lors des Fêtes gourmandes de Lanaudière. L’équipe volante du MAJ sera aussi présente au Festival de peinture de Mascouche, le 2 septembre prochain. Le public pourra y voir des œuvres de la collection du MAJ regroupant des artistes tels que Fernand Toupin, Claude Dulude et Sonia Delaunay.

Finalement, le 31 août, les médiateurs du Musée d’art de Joliette vous guideront, une fois de plus, sur les traces de Germain Bergeron à travers le centre-ville de L’Assomption. Le départ du parcours s’effectuera à partir du Théâtre Hector-Charland à 19 h.