La 10e édition des Jeudis Musik’eau est lancée !

Le 10 août dernier, en ouverture de la 10e édition des Jeudis Musik’eau, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies accueillait quelques 6 000 personnes venues assister au spectacle Hommage aux années 80. Accompagnée des interprètes Fanny Bloom, Marie-Denise Pelletier et Kim Richardson, la Sinfonia de Lanaudière a livré un spectacle unique, empreint de nostalgie et d’humour, dans le décor enchanteur du parc des Champs-Élysées.

Guidées par le metteur en scène François Bernier, c’est tout en harmonie que les voix des chanteuses se sont jointes à la musique classique de l’orchestre lanaudois. Les souvenirs et les anecdotes partagées par ces femmes issues de trois différentes générations ont permis au public de voyager dans le temps l’instant d’une soirée, tout comme l’interprétation des plus grandes chansons des années 80 a fait danser la foule. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se dit enchantée par cette collaboration avec la Sinfonia de Lanaudière qui dure depuis maintenant six ans : « Cet engagement permet de rassembler des gens de tous âges autour d’un événement inédit et de grande qualité. Nous en sommes très fiers ! » affirme le maire, M. Alain Larue. La Ville tient d’ailleurs à remercier les partenaires des Jeudis Musik’eau, soit les Supermarchés IGA Crevier et la Caisse Desjardins de Joliette, pour leur contribution grandement appréciée.

Ayant pour objectif de proposer des styles musicaux variés, Les Jeudis Musik’eau se poursuivront le 17 août prochain en compagnie de Manon Bédard. Interprète bien connue, c’est au rythme de mélodies country et avec son célèbre yodle que la chanteuse fera vibrer le parc situé aux abords de la rivière L’Assomption. La première partie sera quant à elle assurée par un auteur-compositeur-interprète lanaudois de talent, soit Christian Proulx. Ce dernier sera accompagné de musiciens pour livrer des compositions pop folk teintées de poésie et d’une grande sensibilité.



Les spectacles présentés dans le cadre des Jeudis Musik’eau ont lieu beau temps mauvais temps. Un service de restauration et de rafraîchissement est offert sur les lieux dès 17 h.



Pour plus d’information ou pour consulter la programmation complète des Jeudis Musik’eau, il suffit de consulter le www.culturendp.com ou la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

