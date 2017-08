6 à 8 avec Ti-Claude et sa bande sonore au CRAPO

Le samedi 26 août, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Ti-Claude et sa bande sonore. Mené par la multi-instrumentiste, auteure-compositrice-interprète Claude Hurtubise, le groupe Ti-Claude et sa Bande sonore rassemble des musiciens et des musiciennes talentueux-euses gravitant dans différents univers musicaux.

Le jazz demeure au cœur de leurs chansons francophones, transparaissant surtout dans l’harmonie et l’improvisation. Les « grooves » et les formes des pièces sont teintées d’inspirations diverses allant des musiques du monde au rock, en passant par le blues.

Pour Ti-Claude et sa Bande sonore, les mots sont des images et les notes de musiques, des émotions. Ce groupe d’amis passionnés créé une atmosphère originale et colorée qui saura vous toucher et vous amuser.

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.