6 à 8 avec Via Pangée au CRAPO

Le vendredi 18 août, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Via Pangée. Après une année 2015 ponctuée par les voyages et les différents projets artistiques des deux musiciens, c’est au début de 2016 que l’idée de créer un duo de musique traditionnelle a fait surface. Via Pangée c’est une musique à l’image du berceau d’où elle vient : ouverte sur le monde, mais consciente et fière de ses origines. Le groupe s’inspire d’éléments musicaux, rythmiques et sonores propres à différents pays et à leur culture musicale respective. Le projet se veut un voyage, un échange culturel en temps réel en s’inspirant des sonorités de partout et en honorant l’héritage musical du Québec.

L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.