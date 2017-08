Un mois d’août bien chargé pour La Roulotte de Paul Buissonneau

Tout au long du mois d’août, La Roulotte de Paul Buissonneau poursuit sa tournée estivale, comptant près d’une vingtaine de spectacles, avec Les aventures de Lagardère.



En association avec la Ville de Saint-Gabriel, Desrosiers Hébert Avocats ainsi que le Théâtre Advienne que pourra, La Roulotte de Paul Buissonneau voyage à travers les différentes municipalités pour faire découvrir le plaisir du théâtre en plein air. Les représentations auront lieu le 9 août à Saint-Félix-de-Valois, le 10 août à Crabtree, le 11 août à Sainte-Marcelline-de-Kildare, le 12 août à Charlemagne, le 19 août à Saint-Cuthbert, le 20 août à Shawinigan, le 23 août à Lanoraie, le 26 août à Saint-Mathieu-du-Parc et le 29 août à Saint-Gabriel-de-Brandon.



Mise en scène par Frédéric Bélanger et mettant en vedette plusieurs comédiens de haut talent dont Alex Bergeron, Patrick Dupuis, Milva Ménard, Félix Monette-Dubeau et Anne Trudel, la pièce présente l’univers héroïque d’un justicier à l’âme pure, tantôt chevalier superbe et généreux, tantôt vilain bossu à la lame vengeresse. Au travers d’intrigues rebondissantes, un jeune homme doué d’un exceptionnel talent d’escrimeur livrera le combat intemporel des valeurs absolues quant à la perversité du pouvoir et de l’argent.



Un kiosque d’informations est situé, à chaque représentation, sur la zone du spectacle. Animé par l’agente de communication de la ville (emploi d’été), le public peut obtenir certains renseignements sur les différents services offerts par la Ville de Saint-Gabriel, dont la deuxième édition du Festival d’été de Saint-Gabriel.



Venez profiter d’un agréable moment familial en venant découvrir l’histoire mirobolante de Lagardère. C’est à ne pas manquer !



Pour plus d’information sur la pièce, les dates et les lieux des représentations, les intéressés peuvent visiter le www.laroulotte.ca ou encore la page Facebook de La Roulotte de Paul Buissonneau.