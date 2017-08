Le vendredi 11 août, le CRAPO présente un 6 à 8 avec Ex Mortis, un spectacle-hommage qui retrace la vie et l’époque de Joseph Allard, celui que l’on surnommait « le prince des violoneux ». Alexis Mandeville au violon et Kevin Nadeau à la guitare interpréteront une soixantaine d’airs tirés de son riche répertoire. L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.